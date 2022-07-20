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Окупанти обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру на трьох напрямках – Генштаб

Окупанти обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру на трьох напрямках – Генштаб

Київ • УНН

 • 178474 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Російські окупанти продовжують здійснювати масивні обстріли військової та цивільної інфраструктури на на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

Зокрема, противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Також авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.

Водночас, на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ вглиб тимчасово зайнятої ним території.

Ворог веде інтенсивну розвідку БпЛА. Вів систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших. Завдав ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.

Доповнення

Вночі російські окупанти випустили по Миколаївщині з тимчасово захопленої Херсонщини 20 ракет.

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