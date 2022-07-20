Оккупанты обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру в трех направлениях – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают осуществлять массивные обстрелы военной и гражданской инфраструктуры на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
Детали
В частности, противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Зеленое Поле, Новоукраинка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Преображенка, Железнодорожное, Каменское. Также авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки.
В то же время, на Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск вглубь временно занятой им территории.
Враг ведет интенсивную разведку БПЛА. Вел систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Большое Артаково, Лозовое, Широкое, Апрельское, Любомировка, Березнеговатое, Котлярево, Степная Долина, Новая Заря, Лупарево и ряд других. Нанес ракетно-авиационные удары возле Мураховки и Новогригоровки.
Дополнение
Ночью российские оккупанты выпустили по Николаевщине из временно захваченной Херсонщины 20 ракет.