Вночі окупанти випустили по Миколаївщині 20 ракет – ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Вночі російські окупанти випустили по Миколаївщині з тимчасово захопленої Херсонщини 20 ракет. Про це у Facebook повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"Вночі нанесено п'ять ракетних ударів по Миколаївщині. Зенітно-ракетними системами С-300 випущено 20 ракет з тимчасово окупованої Херсонщини", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Вибухи пролунали біля кількох населених пунктів Баштанського району. Відомо про пожежу пожнивних залишків на полі.
У Березнегуватому внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. З-під завалів врятували двох людей.
Також під ворожий обстріл потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо
За тиждень-два на кілька днів планують закрити Миколаїв, щоб у місті змогли спіймати колаборантів.