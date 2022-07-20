Вночі окупанти випустили по Миколаївщині 20 ракет – ОК "Південь"

Цитата

"Вночі нанесено п'ять ракетних ударів по Миколаївщині. Зенітно-ракетними системами С-300 випущено 20 ракет з тимчасово окупованої Херсонщини", – ідеться у повідомленні.

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Вибухи пролунали біля кількох населених пунктів Баштанського району. Відомо про пожежу пожнивних залишків на полі.

У Березнегуватому внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. З-під завалів врятували двох людей.

Також під ворожий обстріл потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

За тиждень-два на кілька днів планують закрити Миколаїв, щоб у місті змогли спіймати колаборантів.