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Вночі окупанти випустили по Миколаївщині 20 ракет – ОК "Південь"

Вночі окупанти випустили по Миколаївщині 20 ракет – ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 146948 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Вночі російські окупанти випустили по Миколаївщині з тимчасово захопленої Херсонщини 20 ракет. Про це у Facebook повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.

Цитата

"Вночі нанесено п'ять ракетних ударів по Миколаївщині. Зенітно-ракетними системами С-300 випущено 20 ракет з тимчасово окупованої Херсонщини", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Вибухи пролунали біля кількох населених пунктів Баштанського району. Відомо про пожежу пожнивних залишків на полі.

У Березнегуватому внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. З-під завалів врятували двох людей.

Також під ворожий обстріл потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

За тиждень-два на кілька днів планують закрити Миколаїв, щоб у місті змогли спіймати колаборантів.

Українські Національні Новини

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