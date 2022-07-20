Ночью оккупанты выпустили по Николаевской области 20 ракет – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Ночью российские оккупанты выпустили по Николаевской области из временно захваченной Херсонской 20 ракет. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.
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"Ночью нанесено пять ракетных ударов по Николаевской области. Зенитно-ракетными системами С-300 выпущено 20 ракет с временно оккупированной Херсонской области", – говорится в сообщении.
Детали
Взрывы раздались возле нескольких населенных пунктов Баштанского района. Известно о пожаре пожнивных остатков на поле.
В Березнеговатом в результате ракетных обстрелов повреждены восемь жилых домов. Из-под завалов спасли двух человек.
Также под вражеский обстрел попали объекты инфраструктуры и жилые дома в селах Калуга и Высунск. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним
Через неделю-две на несколько дней планируют закрыть Николаев, чтобы в городе смогли поймать коллаборантов.