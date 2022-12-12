Окупанти обстрілюють правий берег Херсонщини з житлових кварталів – облрада
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російські окупанти обстрілюють правобережну частину Херсонської області з житлових кварталів, щоб Збройні сили України не могли дати відсіч. Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає УНН.
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"Окупанти повернулися до своєї злочинної тактики: обстріли правого берега з житлових кварталів. Минулого тижня і вчора окупанти обстрілювали Берислав і правий берег Херсонщини із систем залпового вогню, які розташовують прямо посеред житлових кварталів і багатоповерхівок, щоб прикриватися цивільною інфраструктурою як живим щитом і наші Збройні сили не могли давати відсіч. Так окупанти роблять і в Голій Пристані", – сказав Хлань.
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Депутат повідомив, що зараз більшість військових частин рф розташована вглиб лівобережної частини Херсонської області. На узбережжі, у Каховці, Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані загарбники покинули спостережні пункти. Вони повідомляють своїм про будь-яке пересування Дніпром.
Нагадаємо
11 грудня російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонської області.