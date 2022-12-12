Окупанти обстрілюють правий берег Херсонщини з житлових кварталів – облрада

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 16545 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 50378 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 89613 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 140585 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 165504 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 341321 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218341 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193167 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 326488 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458978 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76173 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

31 березня, 13:53 • 31228 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 34929 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 35428 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 34248 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 341321 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 326488 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 544394 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675401 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76173 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113685 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198740 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224790 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217803 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Окупанти обстрілюють правий берег Херсонщини з житлових кварталів – облрада

Окупанти обстрілюють правий берег Херсонщини з житлових кварталів – облрада

Київ • УНН

 • 606894 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російські окупанти обстрілюють правобережну частину Херсонської області з житлових кварталів, щоб Збройні сили України не могли дати відсіч. Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає УНН.

Цитата

"Окупанти повернулися до своєї злочинної тактики: обстріли правого берега з житлових кварталів. Минулого тижня і вчора окупанти обстрілювали Берислав і правий берег Херсонщини із систем залпового вогню, які розташовують прямо посеред житлових кварталів і багатоповерхівок, щоб прикриватися цивільною інфраструктурою як живим щитом і наші Збройні сили не могли давати відсіч. Так окупанти роблять і в Голій Пристані", – сказав Хлань.

Деталі

Депутат повідомив, що зараз більшість військових частин рф розташована вглиб лівобережної частини Херсонської області. На узбережжі, у Каховці, Новій Каховці, Олешках та Голій Пристані загарбники покинули спостережні пункти. Вони повідомляють своїм про будь-яке пересування Дніпром.

Нагадаємо

11 грудня російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33