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Оккупанты обстреливают правый берег Херсонской области из жилых кварталов – облсовет

Киев • УНН

 • 606893 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреливают правобережную часть Херсонской области из жилых кварталов, чтобы Вооруженные силы Украины не могли дать отпор. Об этом на брифинге сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты вернулись к своей преступной тактике: обстрелы правого берега из жилых кварталов. На прошлой неделе и вчера оккупанты обстреливали Берислав и правый берег Херсонской области из систем залпового огня, которые азмещают прямо посреди жилых кварталов и многоэтажек, чтобы прикрываться гражданской инфраструктурой как живым щитом и наши Вооруженные силы не могли давать отпор. Так оккупанты делают и в Голой Пристани", – отметил Хлань.

Детали

По словам депутата, сейчас большинство воинских частей рф расположены вглубь левобережной части Херсонской области. На побережье, в Каховке, Новой Каховке, Олешках и Голой Пристани захватчики покинули наблюдательные пункты. Они сообщают своим о любом передвижении по Днепру.

Напомним

11 декабря сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области.

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