Оккупанты обстреливают правый берег Херсонской области из жилых кварталов – облсовет

Цитата

"Оккупанты вернулись к своей преступной тактике: обстрелы правого берега из жилых кварталов. На прошлой неделе и вчера оккупанты обстреливали Берислав и правый берег Херсонской области из систем залпового огня, которые азмещают прямо посреди жилых кварталов и многоэтажек, чтобы прикрываться гражданской инфраструктурой как живым щитом и наши Вооруженные силы не могли давать отпор. Так оккупанты делают и в Голой Пристани", – отметил Хлань.

Детали

По словам депутата, сейчас большинство воинских частей рф расположены вглубь левобережной части Херсонской области. На побережье, в Каховке, Новой Каховке, Олешках и Голой Пристани захватчики покинули наблюдательные пункты. Они сообщают своим о любом передвижении по Днепру.

Напомним

11 декабря сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области.