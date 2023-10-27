Окупанти обстріляли село на Харківщині: травмовано 67-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Окупанти обстріляли село Кіндрашівка на Харківщині. Як повідомили в Харківській ОВА, травмовано 67-річну жінку, передає УНН.
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"Внаслідок ворожого удару було травмовано 67-річну жінку. З осколковим пораненням стегна її госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські війська у ніч на 27 жовтня завдали ракетний удар по пожежній частині в місті Ізюм Харківської області, 8 рятувальників постраждало, четверо з них госпіталізовані.