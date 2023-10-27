Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: травмирована 67-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Оккупанты обстреляли село Кондрашовка на Харьковщине. Как сообщили в Харьковской ОВА, травмирована 67-летняя женщина, передает УНН.
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"В результате вражеского удара была травмирована 67-летняя женщина. С осколочным ранением бедра ее госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские войска в ночь на 27 октября нанесли ракетный удар по пожарной части в городе Изюм Харьковской области, 8 спасателей пострадали, четверо из них госпитализированы.