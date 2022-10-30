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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Окупанти обстріляли два райони Миколаївщини, є пошкодження

Окупанти обстріляли два райони Миколаївщини, є пошкодження

Київ • УНН

 • 136160 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Вчора, 29 жовтня, та цієї ночі російські окупанти обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони Миколаївщини – пошкоджено будівлю сільгосппідприємства та житлові будинки. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

"Миколаївський район. Вчора, 29 жовтня, орієнтовно об 11:45 внаслідок ворожих обстрілів Мішково-Погорілівської громади пошкоджено споруду сільгосппідприємства. Постраждалих немає. О 15:23, 29 жовтня, внаслідок обстрілів Галицинівської громади пошкоджено три житлових будинки та авто. Постраждалих немає", – написав Кім.

За його словами, протягом доби ворог двічі атакував Очаківську громаду.

"29 жовтня, з 15:50 ворог завдавав удари по території аквазони та сьогодні, 30 жовтня, з 01:54 внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та гаражі. Постраждалих немає. Вчора, 29 жовтня, о 14:40 та зранку, 30 жовтня, о 04:07 Шевченківська громада зазнавала ворожих артилерійських ударів. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", – повідомив голова ОВА.

Він зазначив, що 29 жовтня у Баштанському районі, о 12:25, та 30 жовтня, о 00:44, тривали обстріли населених пунктів Березнегуватської громади на лінії розмежування – постраждалих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.

"Також вчора, 29 жовтня, о 16:00 та сьогодні, 30 жовтня, о 05:45 обстрілів зазнала Широківська громада. Внаслідок чого зруйновано один житловий будинок, два будинки зазнали пошкоджень. Також зафіксовано влучання поза межами населеного пункту по дорогах та сільгоспугіддях", – написав Кім.

Голова ОВА додав, що у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

28 жовтня російські окупанти обстріляли Галицинівську громаду Миколаївської області.

Українські Національні Новини

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