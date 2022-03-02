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Окупанти обстріляли Чернігівську районну лікарню

Окупанти обстріляли Чернігівську районну лікарню

Київ • УНН

 • 116250 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли Чернігівську районну лікарню. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.

Цитата

"Російські окупанти обстріляли Чернігівську районну лікарню. Інформацію Суспільному підтвердили в ОК «Північ». У будівлю лікарні влучила крилата ракета. Інформацію щодо загиблих і травмованих нададуть згодом", - ідеться в повідомленні.

Перед цим Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав готуватися до вуличних боїв.

Чернігівська ОДА повідомила, що відсьогодні комендантська година на Чернігівщині триває з 18:00 до 6:00.

"Керівники громад у разі крайньої необхідності можуть корегувати зазначений час на території ТГ тільки за погодженням з районними військовими адміністраціями", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомляли, що всі виїзди з Чернігова заміновано.

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