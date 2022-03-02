Оккупанты обстреляли Черниговскую районную больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли Черниговскую районную больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Общественное.
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"Российские оккупанты обстреляли Черниговскую районную больницу. Информацию Общественному подтвердили в ОК "Север". В здание больницы попала крылатая ракета. Информацию о погибших и травмированных предоставят позже", - говорится в сообщении.
Перед этим Черниговский городской голова Владислав Атрошенко призвал готовиться к уличным боям.
Черниговская ОГА сообщила, что с сегодняшнего дня комендантский час в Черниговской области длится с 18:00 до 6:00.
"Руководители общин в случае крайней необходимости могут корректировать указанное время на территории ТГ только по согласованию с районными военными администрациями", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщали, что все выезды из Чернигова заминированы.