Окупанти обстріляли 2 громади Сумській в області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області. Окупанти обстріляли 2 громади, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади. Загалом було 74 «прильоти» на прикордонні.
▪️ Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв з гранатометної системи. Було 70 «прильотів» на околицях одного із сіл.
▪️ У Шалигинській громаді армійці окупанти відкривали вогонь із РСЗВ (4 «прильоти»).
В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.
Ситуація з електроенергією на 26 листопада
З 8:00 у Сумах та області будуть застосовані планові вимкнення.
В Сумах - 2 через 6 годин (-2/+6)
У області - 2 через 2 години.
Аварійні виключення теж можливі.
"Енергетики щоденно працюють над тим, аби відновити систему після російських атак",