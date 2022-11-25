Оккупанты обстреляли 2 общины Сумской в области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Оккупанты обстреляли 2 общины, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне обстреляли Зноб-Новгородскую и Шалыгинскую общины. В общей сложности было 74 «прилета» на пограничные.
▪️ Зноб-Новгородскую общину враг обстрелял из гранатометной системы. Было 70 «прилетов» в окрестностях одного из сел.
▪️ В Шалыгинской общине армейцы оккупанты открывали огонь из РСЗО (4 «прилета»).
В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.
Ситуация с электроэнергией на 26 ноября
С 8:00 в Сумах и области будут применены плановые отключения.
В Сумах – 2 через 6 часов (-2/+6)
В области – 2 через 2 часа.
Аварийные исключения тоже возможны.
"Энергетики ежедневно работают над тем, чтобы восстановить систему после российских атак",