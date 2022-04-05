Окупанти намагаються залучити представників військових навчальних закладів через втрати особового складу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Командування збройних сил рф намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"В західному військовому окрузі російської федерації, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації. Крім того, командування збройних сил російської федерації намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що у Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами російської федерації.
"Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до “виконання завдань” та готові до звільнення з військової служби", - інформує Генштаб.
Окрім того, повідомляється, що продовжуються заходи з перегрупування військ російської федерації.
"Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що російські війська, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості.
"Так, внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Три російські мотострілецькі полки 20-ї мотострілецької дивізії втратили 40% особового складу, озброєння та військової техніки.