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У Рубіжному російські окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою - Гайдай

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Рубіжному Луганської області російські окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою, людей просять не виходити з укриттів, позакривати двері та вікна, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.

У Рубіжному російські окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою - Гайдай

Цитата

"У Рубіжному орки влучили у цистерну з азотною кислотою. Терміново! Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні - закрийте двері та вікна!" - написав Гайдай.

"Підготуйте вологі маски для обличчя", - наголосив голова ОВА.

"Слідкуємо за напрямом вітру! Стежте за інформацією!" - зазначив він.

Деталі

Він пояснив дію речовини на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. "Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами", - вказав голова ОВА.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору, зазначив голова ОВА.

"Перша допомога: при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води", - повідомив він.

Доповнення

4 квітня поблизу Новотошківського, Нижнього, Попасної та Рубіжного росіяни спробували піти на штурм, але вимушені були відійти на зайняті позиції, вказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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