Окупанти вночі намагалися піти на штурм на Луганщині: їх відігнали на зайняті позиції - голова ОВА

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"Вчора поблизу Новотошківського, Нижнього, Попасної та Рубіжного росіяни спробували піти на штурм. Але вимушені були відійти на зайняті позиції", - вказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Також він додав, що внаслідок обстрілів у Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте, а в Рубіжному загиблих ховають у дворах.

"Це той самий будинок, в який росіяни влучали тричі за тиждень – звичайна панельна п’ятиповерхівка, де вже майже ніхто не залишився, бо більша частина квартир стала непридатною для життя, а в під’їздах відсутні прольоти, подекуди немає верхніх поверхів. Але ж російській армії все одно, куди стріляти. Треба використати снаряди. А якщо по військовим ЗСУ не влучити – бий по мирному населенню. Так от, полум’я охопило цей будинок вчетверте та вп’яте. Спочатку палали три квартири на третьому поверсі, згодом – одна на п’ятому", – зазначив Сергій Гайдай.

Він акцентував, що загалом на Луганщині та Донеччині відбито сім атак ворога. Українські захисники знищили сім танків, вісім одиниць броньованої техніки та три артилерійські системи противника.

"Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах", – сказав очільник Луганщини.

Доповнення

У Рубіжному Луганської області снаряд російських окупантів влучив у церкву і поранив двох священників, вказували в ОВА.