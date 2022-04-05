В Рубежном российские оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой - Гайдай

Цитата

"В Рубежном орки попали в цистерну с азотной кислотой. Срочно! Не выходите из укрытий! Если вы в помещении - закройте двери и окна!" - написал Гайдай.

"Подготовьте влажные маски для лица", - подчеркнул председатель ОВА.

"Следим за направлением ветра! Следите за информацией!" - отметил он.

Детали

Он объяснил действие вещества на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании и при попадании на кожу и слизистые оболочки. "Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях - отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", - указал глава ОВА.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения, отметил глава ОВА.

"Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу - пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", - сообщил он.

Дополнение

4 апреля вблизи Новотошкивского, Нижнего, Попасной и Рубежного россияне попытались пойти на штурм, но вынуждены были отойти на занятые позиции, указал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.