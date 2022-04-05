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Оккупанты пытаются привлечь представителей военных учебных заведений из-за потерь личного состава - Генштаб

Киев • УНН

 • 180903 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Командование вооруженных сил рф пытается пополнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оккупанты пытаются привлечь представителей военных учебных заведений из-за потерь личного состава - Генштаб

Цитата

"В западном военном округе российской федерации, с целью комплектования подразделений, которые понесли потери на территории Украины, проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Кроме того, командование вооруженных сил российской федерации пытается пополнить потери личного состава за счет привлечения представителей военных учебных заведений", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел россии проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в “специальной операции” за пределами российской федерации.

"Значительная часть преподавателей отказались от возможного привлечения к “выполнению задач" и готовы к увольнению с военной службы", - информирует Генштаб.

Кроме того, сообщается, что продолжаются мероприятия по перегруппировке войск российской федерации.

"Противник не отказался от цели операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобугском операционных районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска, дерзко пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают применять авиацию и артиллерию для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры и промышленности.

"Так, в результате обстрела города Рубежное Луганской области оккупантами поврежден цистерну с азотной кислотой", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Три российские мотострелковые полки 20-й мотострелковой дивизии потеряли 40% личного состава, вооружения и военной техники.

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