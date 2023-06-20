Окупанти на Луганщині дають 30 діб "на підвалі" за дзвінок рідним - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти у Луганській області почали затримувати і відправляти до 30 діб "на підвал" за дзвінок з окупованих територій рідним, повідомив у вівторок голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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"У самому Сєвєродонецьку зв'язку практично немає, колаборанти продовжують виявляти місця, де люди намагаються знайти зв'язок та зателефонувати рідним. Якщо раніше лише виявляли та контролювали такі місця, після – спробували штрафувати так званих "порушників". Але за відсутності коштів в населення ця практика не спрацювала. Тому окупанти при спробі зателефонувати почали затримувати місцеве населення. За словами очевидців, чоловіків відправляють на підвал на 30 діб, жінок – на 15. Така зараз ціна дзвінка в "руського миру", - написав Лисогор у Telegram.
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Що стосується бойових дій, то, зі слів голови ОВА, "західніше Діброви, що в районі Кремінної, атакував вчора ворог, однак під тиском наших бійців росіяни ніяких успіхів не здобули". "Наступають загарбники завжди за підтримки артилерії і доволі часто – авіації. Цього разу ударів з неба завдано по Білогорівці", - сказав він.
Артилерійських обстрілів, з його слів, зазнали Стельмахівка, Невське та Білогорівка.
Нагадаємо
У Лисичанську, за даними ОВА, окупанти розташувалися в житлових кварталах.