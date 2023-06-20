Оккупанты в Луганской области дают 30 суток "на подвале" за звонок родным - ОВА

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"В самом Северодонецке связи практически нет, коллаборанты продолжают выявлять места, где люди пытаются найти связь и позвонить родным. Если раньше только выявляли и контролировали такие места, после – попытались штрафовать так называемых "нарушителей". Но при отсутствии средств у населения эта практика не сработала. Поэтому оккупанты при попытке позвонить начали задерживать местное население. По словам очевидцев, мужчин отправляют на подвал на 30 суток, женщин – на 15. Такая сейчас цена звонка у "русского мира", - написал Лысогор в Telegram.

Детали

Что касается боевых действий, то, по словам главы ОВА, "западнее Дибровы, что в районе Кременной, атаковал вчера враг, однако под давлением наших бойцов россияне никаких успехов не получили". "Наступают захватчики всегда при поддержке артиллерии и довольно часто – авиации. На этот раз удары с неба нанесены по Белогоровке", - сказал он.

Артиллерийским обстрелам, по его словам, подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка.

Напомним

В Лисичанске, по данным ОВА, оккупанты расположились в жилых кварталах.