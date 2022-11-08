Окупанти на Херсонщині демонтують вежі мобільного зв’язку українських операторів та крадуть побутову техніку – Генштаб

Деталі

Повідомляється, що 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.

Також в районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.

Доповнення

Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія насильно вивозить до росії вихованців дитячих будинків та пансіонатів.