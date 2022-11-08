Окупанти на Херсонщині демонтують вежі мобільного зв’язку українських операторів та крадуть побутову техніку – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Російські окупанти продовжують вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Рашисти вивозять вежі мобільного звʼязку українських операторів, а також крадуть побутову та будівельну техніку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.
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Повідомляється, що 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.
Також в районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.
Доповнення
Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія насильно вивозить до росії вихованців дитячих будинків та пансіонатів.