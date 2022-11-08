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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 3546 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Окупанти на Херсонщині демонтують вежі мобільного зв’язку українських операторів та крадуть побутову техніку – Генштаб

Окупанти на Херсонщині демонтують вежі мобільного зв’язку українських операторів та крадуть побутову техніку – Генштаб

Київ • УНН

 • 309366 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Російські окупанти продовжують вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Рашисти вивозять вежі мобільного звʼязку українських операторів, а також крадуть побутову та будівельну техніку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що 7 листопада, через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання, веж мобільного звʼязку українських операторів.
Також в районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання.

Доповнення

Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія насильно вивозить до росії вихованців дитячих будинків та пансіонатів.

Українські Національні Новини

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