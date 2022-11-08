Оккупанты на Херсонщине демонтируют башни мобильной связи украинских операторов и воруют бытовую технику – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Российские оккупанты продолжают прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях Херсонской области. Рашисты вывозят башни мобильной связи украинских операторов, а также воруют бытовую и строительную технику. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Сообщается, что 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, башен мобильной связи украинских операторов.
Также в районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование.
Дополнение
Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия насильственно вывозит в россиян воспитанников детских домов и пансионатов.