Оккупанты на Херсонщине демонтируют башни мобильной связи украинских операторов и воруют бытовую технику – Генштаб

Детали

Сообщается, что 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей с бытовой техникой и строительными материалами. Продолжается демонтаж и вывоз оборудования, башен мобильной связи украинских операторов.

Также в районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование.

Дополнение

Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия насильственно вывозит в россиян воспитанников детских домов и пансионатов.