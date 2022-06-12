Окупанти мають план на 120 днів ведення війни - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В росії є план ведення війни в Україні на 120 днів, а його подальші коригування будуть залежати від успіхів на сході. Кожні 30 днів генштаб рф вносить зміни в свої цілі через невдачі на фронті. Але окупанти все ще мають потенціал для ведення затяжної війни проти нашої держави. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує УНН з посиланням на пресцентр ГУР МО.
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“Подальше коригування цього плану буде залежати від того, наскільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте мети так званої „спеціальної воєнної операції“, про яку путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути”, — сказав Скібіцький.
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Як зазначають у розвідці, рф має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України: росія застосовує на українській території 103 батальйонно-тактичні групи, які беруть участь у бойових діях, крім того, в резерві перебувають близько 40 БТГр, і вони також можуть бути використані.
Представник ГУР додав, що генштабу рф доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках через невдачі своїх військ.
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