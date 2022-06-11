Дефіцит надсучасних боєприпасів: британська розвідка пояснила, чому росія використовує застарілі ракети Х-22

Деталі

Так, за даними британської розвідки, починаючи з квітня російські середні бомбардувальники випустили по Україні десятки противокорабельных ракет Х-22, які були виготовлені ще в 1960-х роках.

Вага такої ракети становить близько 5,5 тонн. Вони були призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки. росія використовує їх для ураження наземних цілей в Україні.

Цитата

"росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає більш точних сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона все ще стримує свою тактичну авіацію від нанесення ударів по більшій частині країни", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.