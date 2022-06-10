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росія має дефіцит високоточних ракет, переходить на радянські зразки - ГУР

росія має дефіцит високоточних ракет, переходить на радянські зразки - ГУР

Київ • УНН

 • 111690 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький заявив про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України, пише УНН з посиланням на інформацію ГУР МОУ.

Цитата

“Ми помітили, що росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в росії закінчуються високоточні ракети”, – розповів Скібіцький для The Guardian.

Деталі

Проте, російські економічні ресурси дозволять країні-окупанту продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року.

“Кремлівське керівництво можливо буде намагатися заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета – вся Україна і не тільки”, – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Також він зазначив, що для стримування військової агресії росії, Україна зараз майже виключно покладається на зброю із Заходу. “Зараз це артилерійська війна. На одну українську артилерійську одиницю припадає 10-15 російських гармат. Тому тепер усе залежить від того, яке озброєння нам надають західні партнери”, – зазначив представник ГУР МО України.

Скібіцький наголосив на необхідності постачання Україні Заходом реактивних систем великої дальності для успішного протистояння російській артилерії.

Доповнення

Попри те, що від партнерів вже багато отримано, Україні і досі конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Це стосується і РСЗВ, і важкої борнетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Також ціллю є отримання бойових літаків та засобів ППО/ПРО, зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

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