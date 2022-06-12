У оккупантов есть план на 120 дней ведения войны - разведка

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“Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха или наоборот терпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой „специальной военной операции“, о которой путин заявлял на начале войны, россиянам так и не удалось достичь”, — сказал Скибицкий.

Детали

Как отмечают в разведке , рф имеет достаточный потенциал для ведения долговременной войны против Украины: россия применяет на украинской территории 103 батальонно-тактические группы, участвующие в боевых действиях, кроме того, в резерве находятся около 40 БТГр, и они также могут быть использованы.

Представитель ГУР добавил, что генштабу рф приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях из-за неудач своих войск.

Напомним

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