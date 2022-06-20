Окупанти хочуть відновити роботу портів Херсона та Скадовська, щоб швидше вивозити крадену продукцію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти намагаються відновити роботу портів Херсона та Скадовська, щоб швидше вивозити крадену продукцію. Про це заявив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.
Цитата
“Окупанти намагаються відновити роботу портів Херсона та Скадовська. Думають про те, як будуть вивозити продукцію Херсонщини, яка годувала не лише Україну, але і Європу. По дорозі на КПВВ „Чонгар“ та „Каланчак“ потік машин, які завантажені краденими продуктами регіону, просто безкінечний. Всі продукти вивозять до окупованого Криму”, — сказав Лагута.
Деталі
Росіяни встановлюють фермерам Херсонщини мінімальні ціни на продукцію, вони навіть не покривають ті кошти, які були вкладені.
“Зараз росіяни вивозять минулорічну продукцію, що буде з новим врожаєм — будемо бачити”, — наголосив Лагута.
Доповнення
Рашисти вивозять з Херсонщини продукти та зерно, деякі аграрії почали співпрацювати з окупантами.
Російські окупанти використовують окупований Крим, як пункт логістики збуту викраденого зерна та іншої аграрної продукції.