Оккупанты хотят возобновить работу портов Херсона и Скадовска, чтобы быстрее вывозить украденную продукцию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские оккупанты пытаются возобновить работу портов Херсона и Скадовска, чтобы быстрее вывозить краденую продукцию. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.
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“Оккупанты пытаются возобновить работу портов Херсона и Скадовска. Думают о том, как будут вывозить продукцию Херсонщины, которая кормила не только Украину, но и Европу. По дороге на КПВВ „Чонгар“ и „Каланчак“ поток машин, загруженных крадеными продуктами региона, просто бесконечен. Все продукты вывозят в оккупированный Крым”, — сказал Лагута.
Детали
Россияне устанавливают фермерам Херсонщины минимальные цены на продукцию, они даже не покрывают те средства, которые были вложены.
“Сейчас россияне вывозят прошлогоднюю продукцию, что будет с новым урожаем — будем видеть”, — подчеркнул Лагута.
Дополнение
Рашисты вывозят из Херсонщины продукты и зерно, некоторые аграрии начали сотрудничать с оккупантами.
Российские оккупанты используют оккупированный Крым, как пункт логистики сбыта похищенного зерна и другой аграрной продукции.