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Оккупанты хотят возобновить работу портов Херсона и Скадовска, чтобы быстрее вывозить украденную продукцию

Киев • УНН

 • 181852 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские оккупанты пытаются возобновить работу портов Херсона и Скадовска, чтобы быстрее вывозить краденую продукцию. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

Цитата

“Оккупанты пытаются возобновить работу портов Херсона и Скадовска. Думают о том, как будут вывозить продукцию Херсонщины, которая кормила не только Украину, но и Европу. По дороге на КПВВ „Чонгар“ и „Каланчак“ поток машин, загруженных крадеными продуктами региона, просто бесконечен. Все продукты вывозят в оккупированный Крым”, — сказал Лагута.

Детали

Россияне устанавливают фермерам Херсонщины минимальные цены на продукцию, они даже не покрывают те средства, которые были вложены.

“Сейчас россияне вывозят прошлогоднюю продукцию, что будет с новым урожаем — будем видеть”, — подчеркнул Лагута.

Дополнение

Рашисты вывозят из Херсонщины продукты и зерно, некоторые аграрии начали сотрудничать с оккупантами.

Российские оккупанты используют оккупированный Крым, как пункт логистики сбыта похищенного зерна и другой аграрной продукции.

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