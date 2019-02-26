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Окупанти готуються замінити місцевим жителям паспорти на російські — розвідка

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російська окупаційна адміністрація інтенсивно поширює інформацію про підготовку до поетапної заміни місцевим жителям паспортів “Д/ЛНР” на російські. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації активізували заходи щодо утримання проросійських настроїв серед населення тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Зокрема, т.зв. „керівництвом республік“ інтенсивно поширюється інформація про підготовку до поетапної заміни місцевим жителям паспортів „Д/ЛНР“ на російські. При цьому, нібито у першу чергу зможуть оформити паспорти громадян РФ „державні службовці та представники силових структур“. У такий спосіб російська пропаганда намагається забезпечити лояльність місцевого населення до окупаційного режиму та російсько-окупаційних військ”, — сказав речник.

Нагадаємо, російські окупаційні адміністрації посилюють тиск на жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які не бажають відмовлятись від українського громадянства.

Українські Національні Новини

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