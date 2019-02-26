Оккупанты готовятся заменить местным жителям паспорта на российские - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российская оккупационная администрация интенсивно распространяет информацию о подготовке к поэтапной замене местным жителям паспортов "Д/ЛНР" на российские. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации активизировали меры по содержанию пророссийских настроений среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В частности, т.н. "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям паспортов "Д/ЛНР" на российские. При этом, якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ "государственные служащие и представители силовых структур". Таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупации и русско-оккупационных войск", - сказал спикер.
Напомним, российские оккупационные администрации усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые не желают отказываться от украинского гражданства.