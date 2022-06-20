Окупанти добудували на Харківщині понтонну переправу – супутник
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти добудували понтонну переправу через річку Оскол біля тимчасово окупованого селища Куп'янськ-Вузлової Харківської області та можуть її використати. Про це свідчить супутниковий знімок від 19 червня, який знаходиться у розпорядженні проекту Радіо Свобода “Схеми”, пише УНН.
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Повідомляється, що супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу поряд із зруйнованим залізничним мостом.
Як зазначають журналісти, військові експерти, яким показали знімки, дійшли висновку, що активні будівельні та монтажні роботи завершено, а сама будівельна платформа з катерами відведена на безпечну відстань. Ця переправа, за їхніми словами, – це альтернатива залізничному мосту, який поки що не функціонує.
Раніше в Генштабі Збройних сил України повідомили, що в цьому регіоні армія РФ «посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях».
Нагадаємо
На початку червня супутник зафіксував будівництво російськими військовими понтонної переправи через річку біля селища Куп'янськ-Вузловий у Харківській області.
Саме місто Куп'янськ російські військові захопили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.