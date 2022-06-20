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Оккупанты достроили в Харьковской области понтонную переправу – спутник

Киев • УНН

 • 226852 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские оккупанты достроили понтонную переправу через реку Оскол у временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области и могут ее использовать. Об этом свидетельствует спутниковый снимок от 19 июня, находящийся в распоряжении проекта Радио Свобода “Схемы”, пишет УНН.

Детали

Сообщается что спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу рядом с разрушенным железнодорожным мостом.

Как отмечают журналисты, военные эксперты, которым показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в этом регионе армия РФ «усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях».

Напомним

В начале июня спутник зафиксировал строительство российскими военными понтонной переправы через реку у поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.

Сам город Купянск русские военные захватили в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину.

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