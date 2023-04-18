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Окупанти 57 разів обстріляли Херсонщину, одна людина поранена

Окупанти 57 разів обстріляли Херсонщину, одна людина поранена

Київ • УНН

 • 438539 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. За минулу добу російські загарбники 57 разів обстріляли Херсонщину, передає УНН з посиланням на голову Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів", - зазначив глава Херсонської ОВА.

Доповнення

Прокудін також додав, що: "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді".

За інформацією, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Нагадаємо

Російські загарбники за добу обстріляли п'ять громад Сумської області, а саме Великописарівську Білопільську, Шалигинську, Середино-Будську та Глухівську громаду.

Українські Національні Новини

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