Окупанти 57 разів обстріляли Херсонщину, одна людина поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. За минулу добу російські загарбники 57 разів обстріляли Херсонщину, передає УНН з посиланням на голову Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.
Цитата
"За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів", - зазначив глава Херсонської ОВА.
Доповнення
Прокудін також додав, що: "Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді".
За інформацією, через російську агресію одна людина дістала поранення.
Нагадаємо
Російські загарбники за добу обстріляли п'ять громад Сумської області, а саме Великописарівську Білопільську, Шалигинську, Середино-Будську та Глухівську громаду.