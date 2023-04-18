Оккупанты 57 раз обстреляли Херсонщину, один человек ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. За минувшие сутки российские захватчики 57 раз обстреляли Херсонскую область, передает УНН со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
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"За минувшие сутки противник совершил - 57 обстрелов, выпустив 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз", - отметил глава Херсонской ОГА.
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Прокудин также добавил, что: "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской поселковой общины и линию электропередач в Чернобаевской сельской общине".
По информации, из-за российской агрессии один человек получил ранения.
Напомним
Российские захватчики за сутки обстреляли пять громад Сумской области, а именно Великописаревскую Белопольскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую и Глуховскую громаду.