За добу окупанти обстріляли 5 громад Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Російські загарбники за добу обстріляли п'ять громад Сумської області, а саме Великописарівську Білопільську, Шалигинську, Середино-Будську та Глухівську громаду, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.
Цитата
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Глухівської", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
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- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії по території громади – 18 прильотів.
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- Великописарівська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
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- Білопільська громада обстрілювалася ворогом практично увесь день: 24 прильоти з міномету, 6 прильотів зі ствольної артилерії, 20 прильотів з АГС.
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- Середино-Будська громада: росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії – 27 прильотів.
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- Глухівська громада: зафіксовано 8 прильотів, ствольна артилерія.
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"За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - зазначили у Сумській ОВА.