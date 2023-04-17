За сутки оккупанты обстреляли 5 громад Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Российские захватчики за сутки обстреляли пять громад Сумской области, а именно Великописаревскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую и Глуховскую громаду, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОВА.
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"В течение дня россияне совершили обстрелы пограничных общин - Великописаревской, Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской, Глуховской", - говорится в сообщении.
Шалыгинская община: враг бил из артиллерии по территории общины – 18 прилетов.
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- Великописаревская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.
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- Белопольская громада обстреливалось врагом практически весь день: 24 прилета из миномета, 6 прилетов из ствольной артиллерии, 20 прилетов из АГС.
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- Средино-Будская громада: россияне совершили обстрел из ствольной артиллерии – 27 прилетов.
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- Глуховское громада: зафиксировано 8 прилетов, ствольная артиллерия.
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"По сообщениям военных, в настоящее время формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - отметили в Сумской ОВА.