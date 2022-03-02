Росія стягує сили все ближче до Києва – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські окупанти стягують свої сили все ближче до Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ!", - сказав Кличко.
Мер закликав всіх киян не втрачати витримку.
"Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам!", - наголосив Кличко.
Доповнення
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що на Сіверському напрямку до 17 БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв.