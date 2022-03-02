Россия стягивает силы все ближе к Киеву – Кличко

Цитата

"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев!" - сказал Кличко.

Мэр призвал всех киевлян не терять выдержку.

"Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам!" - подчеркнул Кличко.

Дополнение

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что на Северском направлении до 17 БТГр оккупационных войск, не смотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев.



