Россия стягивает силы все ближе к Киеву – Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Российские оккупанты стягивают свои силы все ближе к Киеву. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев!" - сказал Кличко.
Мэр призвал всех киевлян не терять выдержку.
"Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам!" - подчеркнул Кличко.
Дополнение
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что на Северском направлении до 17 БТГр оккупационных войск, не смотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев.