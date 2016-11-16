Оксфордський словник назвав "постправда" словом року-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За версією Оксфордського словника, “постправда” стала словом року-2016, передає УНН з посиланням на блог словника.
Після довгих обговорень та дебатів дослідники назвали словом 2016 року слова “постправда”. “Постправда” — це прикметник, який означає “пов’язаний або такий, що позначає обставини, за яких об’єктивні факти є менш впливовими у формуванні громадської думки, ніж заклики до емоцій та особистої віри”.
Поняття “постправда” існує протягом останнього десятиліття, але цього року Оксфордський словник помітив активніше використання слова у контексті референдуму у Великій Британії та президентських виборів у США. Він також став пов’язаний з конкретним іменником у політиці після останніх подій в Штатах.
“Складне слово “постправда” служить прикладом розширення в значенні префікса пост-, що стає все більш помітним в останні роки. Замість того щоб просто посилатися на час після зазначеної ситуації або події, префікс в постправді має значення більше як “приналежність до часу, в якому зазначена концепція стала неважливою або неактуальною”, — йдеться у повідомленні.