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15 марта, 19:03 • 110214 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152579 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128977 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122138 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107918 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103065 просмотра

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Оксфордский словарь назвал "постправда" словом года-2016

Оксфордский словарь назвал "постправда" словом года-2016

Киев • УНН

 • 11780 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По версии Оксфордского словаря, "постправда" стало словом года-2016, передает УНН со ссылкой на блог словаря.

После долгих обсуждений и дебатов исследователи назвали словом 2016 г. слово "постправда". "Постправда" - это прилагательное, которое означает "связанное или такое, что обозначает обстоятельства, при которых объективные факты менее влиятельны при формировании общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личной вере".

Понятие "постправда" существует на протяжении последнего десятилетия, но в этом году Оксфордский словарь заметил активное использование слова в контексте референдума в Великобритании и президентских выборов в США. Оно также стало связано с конкретным существительным в политике после последних событий в Штатах.

"Сложное слово "постправда" служит примером расширения в смысле префикса пост, который становится все более заметным в последние годы. Вместо того чтобы просто ссылаться на время после указанной ситуации или события, префикс в постправде имеет значение больше как "принадлежность к времени, в котором указанная концепция стала неважной или неактуальной", - говорится в сообщении.

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