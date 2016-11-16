Оксфордский словарь назвал "постправда" словом года-2016
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По версии Оксфордского словаря, "постправда" стало словом года-2016, передает УНН со ссылкой на блог словаря.
После долгих обсуждений и дебатов исследователи назвали словом 2016 г. слово "постправда". "Постправда" - это прилагательное, которое означает "связанное или такое, что обозначает обстоятельства, при которых объективные факты менее влиятельны при формировании общественного мнения, чем призывы к эмоциям и личной вере".
Понятие "постправда" существует на протяжении последнего десятилетия, но в этом году Оксфордский словарь заметил активное использование слова в контексте референдума в Великобритании и президентских выборов в США. Оно также стало связано с конкретным существительным в политике после последних событий в Штатах.
"Сложное слово "постправда" служит примером расширения в смысле префикса пост, который становится все более заметным в последние годы. Вместо того чтобы просто ссылаться на время после указанной ситуации или события, префикс в постправде имеет значение больше как "принадлежность к времени, в котором указанная концепция стала неважной или неактуальной", - говорится в сообщении.