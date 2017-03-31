Охорону всіх іноземних представництв посилили після теракту в Луцьку - А.Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Охорона всіх дипломатичних місій і представництв посилена через напад на генеральне консульство Польщі в Луцьку. Про це повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
“Посилено охорону всіх дипломатичних представництв і місій, не тільки польських, і, вважаю, ми дуже скоро знайдемо відповідь”, — сказав А.Аваков.
У свою чергу, за словами Генерального прокурора Юрія Луценка, якщо в ГПУ звернуться польські правоохоронці в порядку отримання правової допомоги, як це передбачено двосторонніми домовленостями, то можливе спільне співробітництво.
“Всі контакти відбуваються через Мін’юст та ГПУ, але це можуть бути представники будь-якого правоохоронного спецпідрозділу польської держави. Якщо ми отримаємо звернення польської генпрокуратури, передане через польський Мін’юст, ми невідкладно створимо такі групи”, — сказав Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону іноземних дипломатичних та консульських установ в Украïні.
Нагадаємо, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.