Охрану всех иностранных представительств усилили после теракта в Луцке - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Охрана всех дипломатических миссий и представительств усиленная после нападения на генеральное консульство Польши в Луцке. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
“Усилена охрана всех дипломатических представительств и миссий, не только польских, и, думаю, мы очень скоро найдем ответ”, — сказал А.Аваков.
В свою очередь, по словам Генерального прокурора Юрия Луценко, если в ГПУ обратятся польские правоохранители в порядке получения правовой помощи, как это предусмотрено двусторонними договоренностями, то возможно совместное сотрудничество.
“Все контакты происходят через Минюст и ГПУ, но это могут быть представители любого правоохранительного спецподразделения польского государства. Если мы получим обращение польской генпрокуратуры, переданное через польский Минюст, мы безотлагательно создадим такие группы”, — сказал Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине.
Напомним, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.