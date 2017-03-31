Охрану всех иностранных представительств усилили после теракта в Луцке - А.Аваков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55249 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105847 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162972 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119695 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118502 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113627 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105000 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107258 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155597 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Охрану всех иностранных представительств усилили после теракта в Луцке - А.Аваков

Охрану всех иностранных представительств усилили после теракта в Луцке - А.Аваков

Киев  •  УНН

 • 9207 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Охрана всех дипломатических миссий и представительств усиленная после нападения на генеральное консульство Польши в Луцке. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

“Усилена охрана всех дипломатических представительств и миссий, не только польских, и, думаю, мы очень скоро найдем ответ”, — сказал А.Аваков.

В свою очередь, по словам Генерального прокурора Юрия Луценко, если в ГПУ обратятся польские правоохранители в порядке получения правовой помощи, как это предусмотрено двусторонними договоренностями, то возможно совместное сотрудничество.

“Все контакты происходят через Минюст и ГПУ, но это могут быть представители любого правоохранительного спецподразделения польского государства. Если мы получим обращение польской генпрокуратуры, переданное через польский Минюст, мы безотлагательно создадим такие группы”, — сказал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине.

Напомним, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

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