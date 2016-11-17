Охорону хвойних насаджень посилили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Кіровоградщині розпочали роботу щодо забезпечення охорони хвойних насаджень від самовільних рубок у передноворічний період 2016/17 років. Про це поінформували у прес-службі Кіровоградського обласного управління ЛМГ.
Згідно з інформацією, для запобігання порушенням лісового та природохоронного законодавства щодо незаконного вирубування та пошкодження дерев шпилькових порід у передноворічні дні й посилення охорони лісів від самовільних рубок передбачено здійснення запланованих заходів.
При обласному управлінні створено штаб, який координуватиме дії мобільних груп по охороні плантацій новорічних ялинок від самовільних порубок і забезпечуватиме взаємодію з правоохоронними органами і Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Крім того створено робочу мобільну группу, яка включає спеціалістів облуправління, для проведення до кінця року систематичних рейдів.
Спільно з представниками поліції та Держекоінспекції лісівники проводитимуть на автошляхах перевірки транспорту, який перевозитиме хвойні дерева