Охрану хвойных насаждений усилили на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Кировоградщине начали работу по обеспечению охраны хвойных насаждений от самовольных рубок в предновогодний период 2016/17 годов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградского областного управления ЛОХ.
Согласно информации, для предотвращения нарушений лесного и природоохранных законодательств о незаконной вырубки и повреждения деревьев хвойных пород в предновогодние дни и усиления охраны лесов от самовольных рубок предусмотрено осуществление запланированных мероприятий.
При областном управлении создан штаб, который будет координировать действия мобильных групп по охране плантаций новогодних елок от самовольных порубок и обеспечивать взаимодействие с правоохранительными органами и Департаментом экологии и природных ресурсов облгосадминистрации. Кроме того создано рабочую мобильную группу, которая включает специалистов облуправления, для проведения до конца года систематических рейдов.
Совместно с представителями полиции и Госэкоинспекции лесоводы проводить на автодорогах проверки транспорта, который будет перевозить хвойные деревья