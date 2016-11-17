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15 марта, 19:03 • 110215 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152583 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128981 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122141 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107921 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103067 просмотра

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Охрану хвойных насаждений усилили на Кировоградщине

Охрану хвойных насаждений усилили на Кировоградщине

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Кировоградщине начали работу по обеспечению охраны хвойных насаждений от самовольных рубок в предновогодний период 2016/17 годов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградского областного управления ЛОХ.

Согласно информации, для предотвращения нарушений лесного и природоохранных законодательств  о незаконной вырубки и повреждения деревьев хвойных пород в предновогодние дни и усиления охраны лесов от самовольных рубок предусмотрено осуществление запланированных мероприятий.

При областном управлении создан штаб, который будет координировать действия мобильных групп по охране плантаций новогодних елок от самовольных порубок и обеспечивать взаимодействие с правоохранительными органами и Департаментом экологии и природных ресурсов облгосадминистрации. Кроме того создано рабочую мобильную группу, которая включает специалистов облуправления, для проведения до конца года систематических рейдов.

Совместно с представителями полиции и Госэкоинспекции лесоводы проводить на автодорогах проверки транспорта, который будет перевозить хвойные деревья

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