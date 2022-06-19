ОК "Південь": ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією здійснено 4 повітряні атаки по окупантах

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“Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряних атаки. Трійкою гелікоптерів — по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками — по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки, а винищувачем — по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини”, — йдеться в повідомленні.

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Загальні втрати противника наразі підтверджено в кількості 28 рашистів, одного танку Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки.

Остаточні втрати — уточнюються.

Нагадаємо

18 червня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” українськими військовими було знищено 87 російських окупантів і 2 ворожих склади з боєприпасами.