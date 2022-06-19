ОК "Юг": ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией совершено 4 воздушные атаки по оккупантам

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в рамках выполнения огневых задач совершено 4 воздушных атаки. Об этом сообщает оперативное командование “Юг”, передает УНН.

Цитата

“Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в рамках выполнения огневых задач совершено 4 воздушных атаки. Тройкой вертолетов — по скоплению врага в Херсонском районе, штурмовиками — по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снигиревки, а истребителем — по составу боеприпасов в Белозерской общине Херсонщины”, — говорится в сообщении.

Детали

Общие потери противника подтверждены в количестве 28 рашистов, одного танка Т-62, радиолокационной станции, топливозаправщика и другой автомобильной техники.

Окончательные потери — уточняются.

Напомним 

18 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” украинскими военными было уничтожено 87 российских оккупантов и 2 вражеских склада с боеприпасами.

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