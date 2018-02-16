ОІ-2018: німкеня перемогла в гірськолижному слаломі, українка прийшла 45-ю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Пхьончхані (Південна Корея) відбулися змагання серед жінок у гірськолижному слаломі, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

У цій програмі взяла участь представниця України Ольга Книш. Перший заїзд вона закінчила із 50-м показником серед 78 спортсменок, які стартували (59,07 секунди), а в другому Книш дещо додала і зайняла 46-й рядок (58,93 с).

У підсумку після двох спроб їй дісталося 45-те місце — 1:58 хв і 19,37 с відставання від переможниці шведки Фріди Хансдоттер. Срібна медаль і друге час в швейцарки Венді Холденер +0,05 с, а третій результат продемонструвала австрійка Катаріна Гальхубер.

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Зауважимо, що одразу 24 спортсменки не змогли пройти дистанції та не фінішували.

Окрім того додамо, що Хансдоттер втретє бере участь на зимових Олімпіадах, але вперше здобула медаль. На змаганнях у Сочі-2014 вона показала 5-й результат у слаломі, а на Іграх в Ванкувері-2010 стала 15-ю.

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