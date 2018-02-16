ОИ-2018: немка победила в горнолыжном слаломе, украинка пришла 45-й
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Пхенчхане (Южная Корея) состоялись соревнования среди женщин в горнолыжном слаломе, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
В этой программе приняла участие представительница Украины Ольга Кныш. Первый заезд она закончила с 50-м показателем среди 78 стартовавших спортсменок (59,07 секунды), а во втором Кныш несколько прибавила и заняла 46-ю строчку (58,93 с).
В итоге после двух попыток ей досталось 45-е место - 1:58 мин. и 19,37 с отставание от победительницы шведки Фриды Хансдоттер. Серебряная медаль и второе время у швейцарки Венди Холденер 0,05 с, а третий результат показала австрийка Катарина Гальхубер.
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Заметим, что сразу 24 спортсменов не смогли пройти дистанции и не финишировали.
Кроме того, добавим, что Хансдоттер третий раз принимает участие в зимних Олимпиадах, но впервые получила медаль. На соревнованиях в Сочи-2014 она показала 5-й результат в слаломе, а на Играх в Ванкувере-2010 стала 15-й.