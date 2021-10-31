Оголошено дату бою Ломаченко – Коммі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Бій у легкій вазі українця Василя Ломаченка та Річарда Коммі з Гани відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку (США). Про це оголосила промоутерська компанія TopRank, повідомяє УНН.
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Цей бій буде нетитульним. Зустріч стане для українця другою після поразки від американця Теофімо Лопеса, адже у червні Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані.
Зазначимо, що Ломаченко 33 роки, Коммі – 34. Обидва бійці програвали Лопесу.
Не виключено, що після бою з Коммі український боксер зможе вийти на реванш проти Тео Лопеса, якому в листопаді доведеться захищати свої пояси проти Джорджа Камбососа.
Ломаченко провів на профі-рингу 17 поєдинків, у яких здобув 15 перемог, у тому числі 10 нокаутом.