Объявлена дата боя Ломаченко – Комми
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Бой в легком весе украинца Василия Ломаченко и Ричарда Комми из Ганы состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США). Об этом объявила промоутерская компания TopRank, сообщает УНН .
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Это сражение будет нетитульным. Встреча станет для украинца второй после поражения от американца Теофимо Лопеса, ведь в июне Ломаченко победил японца Массаиоши Накатани.
Отметим, что Ломаченко 33 года, Комми – 34. Оба бойца проигрывали Лопесу.
Не исключено, что после сражения с Комми украинский боксер сможет выйти на реванш против Тео Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса против Джорджа Камбососа.
Ломаченко провел на профи-ринге 17 поединков, в которых одержал 15 побед, в том числе 10 нокаутов.