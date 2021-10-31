Объявлена дата боя Ломаченко – Комми

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Это сражение будет нетитульным. Встреча станет для украинца второй после поражения от американца Теофимо Лопеса, ведь в июне Ломаченко победил японца Массаиоши Накатани.

Отметим, что Ломаченко 33 года, Комми – 34. Оба бойца проигрывали Лопесу.

Не исключено, что после сражения с Комми украинский боксер сможет выйти на реванш против Тео Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса против Джорджа Камбососа.

Ломаченко провел на профи-ринге 17 поединков, в которых одержал 15 побед, в том числе 10 нокаутов.